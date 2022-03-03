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    Путін відправляє росіян воювати з олівцями і фломастерами в руках (відео)

    В армії окупанта до сих пір діють стандарти Радянського Союзу - Путін відправляє росіян воювати з олівцями і фломастерами в руках (відео)
    В армії окупанта до сих пір діють стандарти Радянського Союзу

    «Сучасне» оснащення військовослужбовців армії РФ

    Сьогодні, 3 березня 2022 року, вже восьмий день відкритої агресії, яку розпочала Росія проти України. Наші захисники героїчно протистоять загарбнику. Російські військовослужбовці здаються у полон цілими підрозділами.

    Служба безпеки України продемонструвала «сучасне» оснащення військовослужбовців російської армії, які називають себе «однією з найсильніших армій світу».

    До вашої уваги військове приладдя воїнів путінської орди. Без сміху на це дивитися не можливо:

    Нагадаємо, українським захисникам вдалося звільнити Макарів Київської області від російських окупантів. У мережі показали наслідки ранішнього обстрілу Ірпеня.

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    Теги: Росія СБУ війна Путін полон
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    Путін відправляє росіян воювати з олівцями і фломастерами в руках (відео)