Окупант завдає удари по житлових кварталах і вбиває мирне населення – мер Маріуполя

Мер Маріуполя записав відеозвернення щодо ситуації в місті

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів про ситуацію, що склалася у місті.

Унаслідок обстрілів російськими військами 28 лютого Маріуполь залишився без електрики та теплопостачання. окупант завдає ударів по житловій інфраструктурі і вбиває українських жінок і дітей.

«Вони залишили нас без електрики, ми відключені від тепла і ми знаємо, що робити. З першими променями світла, ми приступимо до відновлення світла, робитимемо хліб і рятуватимемо поранених», – сказав Бойченко.

Також мер Маріуполя Вадим Бойченко відзначив відвагу наших Збройних сил, Нацгвардії та полк «Азов», які роблять свою роботу якісно, жорстко, відповідаючи на всі залпи знарядь також вогнем, щоб ворог повернувся до Росії.



