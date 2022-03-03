Путін заявив, що українці самі винні, бо не здаються

Агресор Путін заявив, що російські загарбники в Україні «діють, як справжні герої»

Диктатор продовжує називати вторгнення РФ в Україну «спецоперацією» та заявив, що досі вважає росіян та українців «одним народом»

Президент країни-агресорки Володимир Путін провів нараду з членами Радбезу РФ. Під час наради він заявив, що російські загарбники в Україні «діють, як справжні герої». Путін продовжує називати вторгнення РФ в Україну «спецоперацією» та заявив, що досі вважає росіян та українців «одним народом».

Путін відмовляється визнавати, що його армія обстрілює мирні українські міста, житлові квартали і лікарні та не дає можливості зробити гуманітарні коридори, аби евакуювати людей із особливо гарячих точок України. Натомість агресор заявляє росіянам, що РФ воює в Україні з «неонацистами» і навіть іноземними військовими. При цьому Путін звинувачує саме Україну, що вона не створює гуманітарні коридори.

«Людей просто кидають під вогонь, прикриваються людьми як живим щитом», – заявив диктатор.

Президент Володимир Зеленський у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він закликав президента РФ Володимира Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі.

Таакож Зеленський пояснив росіянам, куди їм іти зі своїм гумконвоєм.

Тим часом міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація в місті залишається напруженою, оскільки не припиняються обстріли житлового сектору з боку російської армії.

Додамо, що 3 березня розочався другий раунд переговорів між Україною та РФ. Тим часом російські загарбники продовжують бомбити українські міста та вбивати мирних українців.

Так, під час авіаудару по Чернігову загинули понад 20 мирних мешканців.

Крім того окупанти мінують Херсон.

Також російські окупанти нанесли авіаудар по ТЭЦ і вокзалу Охтирки.

Додамо, що військові РФ обстріляли лікарню у Василівці. Є загиблі.

В Ірпені через обстріл російських військових загинула дитина.

Водночас у СБУ кажуть, що наступальний характер окупантів сповільнився, вони все частіше здаються в полон.

У Генштабі повідомили, що окупанти кинуть «мобілізованих» з ОРДЛО наступати на Одесу та Київ.

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