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    «Мама, забери меня отсюда! Мы здесь мирных людей убиваем!» – російський солдат

    Російські солдати добровільно здаються в полон - «Мама, забери меня отсюда! Мы здесь мирных людей убиваем!» – російський солдат
    Російські солдати добровільно здаються в полон

    Російська армія зазнала потужного супротиву в Україні, багато солдатів зараз у полоні

    Служба безпеки України оприлюдела відео, як загарбники з Волгограду каються в тому, що прийшли з війною на нашу землю.

    Загарбники просять своїх мам забрати їх з полону і визнають, що путінська пропаганда бреше і вони воюють в Україні з мирним населенням.

    «Мама, забери меня отсюда! Мы здесь мирных жителей убиваем!» – російський солдат. Це слова російських окупантів, які добровільно здаються в полон Україні.

    Нагадаємо, що в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: армія війна полон солдат #stoprussia
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    «Мама, забери меня отсюда! Мы здесь мирных людей убиваем!» – російський солдат