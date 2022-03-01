«Мама, забери меня отсюда! Мы здесь мирных людей убиваем!» – російський солдат

Російська армія зазнала потужного супротиву в Україні, багато солдатів зараз у полоні

Служба безпеки України оприлюдела відео, як загарбники з Волгограду каються в тому, що прийшли з війною на нашу землю.

Загарбники просять своїх мам забрати їх з полону і визнають, що путінська пропаганда бреше і вони воюють в Україні з мирним населенням.

«Мама, забери меня отсюда! Мы здесь мирных жителей убиваем!» – російський солдат. Це слова російських окупантів, які добровільно здаються в полон Україні.

Нагадаємо, що в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.