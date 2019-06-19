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    Експерти прокоментували рішення ЄСПЛ щодо «титушок» в Україні

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    Білоцерківський спортсмен Вадим Титушко подарував своє ім'я українським найманим провокаторам - Експерти прокоментували рішення ЄСПЛ щодо «титушок» в Україні
    Білоцерківський спортсмен Вадим Титушко подарував своє ім'я українським найманим провокаторам

    ЄСПЛ на міжнародному рівні вказав на неприйнятність використання приватних охоронних агентів задля розгону мирних зібрань

    Сьогодні, 19 червня, в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «ЄСПЛ констатував протиправну діяльність так званих «титушок» проти мирних зібрань в Україні».

    Запрошені гості:

    • Михайло Тарахкало, директор Центру Стратегічних судових справ УГСПЛ;
    • Борис Захаров , учасник подій 20 травня 2010 року, представник ХПГ;
    • Любов Мельник , учасниця подій 20 травня 2010 року, заявник по справі до ЄСПЛ.

    18 червня 2019 року Європейський суд з прав людини своїм рішенням констатував порушення Європейської Конвенції зі сторони України в справах щодо подій 2010 року, в яких вперше в історії України для розгону активістів влада застосувала т. зв. «титушок».

    20 травня 2010 року в Харкові відбувалася акція протесту проти вирубку дерев у парку ім. Горького.

    Важливо, що в даному випадку ЄСПЛ на міжнародному рівні вказав на неприйнятність використання приватних охоронних агентів задля розгону мирних зібрань.

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