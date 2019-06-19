Експерти прокоментували рішення ЄСПЛ щодо «титушок» в Україні
ЄСПЛ на міжнародному рівні вказав на неприйнятність використання приватних охоронних агентів задля розгону мирних зібрань
Сьогодні, 19 червня, в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «ЄСПЛ констатував протиправну діяльність так званих «титушок» проти мирних зібрань в Україні».
Запрошені гості:
- Михайло Тарахкало, директор Центру Стратегічних судових справ УГСПЛ;
- Борис Захаров , учасник подій 20 травня 2010 року, представник ХПГ;
- Любов Мельник , учасниця подій 20 травня 2010 року, заявник по справі до ЄСПЛ.
18 червня 2019 року Європейський суд з прав людини своїм рішенням констатував порушення Європейської Конвенції зі сторони України в справах щодо подій 2010 року, в яких вперше в історії України для розгону активістів влада застосувала т. зв. «титушок».
20 травня 2010 року в Харкові відбувалася акція протесту проти вирубку дерев у парку ім. Горького.
Важливо, що в даному випадку ЄСПЛ на міжнародному рівні вказав на неприйнятність використання приватних охоронних агентів задля розгону мирних зібрань.