Експерти прокоментували рішення ЄСПЛ щодо «титушок» в Україні



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ЄСПЛ на міжнародному рівні вказав на неприйнятність використання приватних охоронних агентів задля розгону мирних зібрань

Сьогодні, 19 червня, в прес-центрі ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «ЄСПЛ констатував протиправну діяльність так званих «титушок» проти мирних зібрань в Україні».

Запрошені гості:

Михайло Тарахкало, директор Центру Стратегічних судових справ УГСПЛ;

Борис Захаров , учасник подій 20 травня 2010 року, представник ХПГ;

Любов Мельник , учасниця подій 20 травня 2010 року, заявник по справі до ЄСПЛ.

18 червня 2019 року Європейський суд з прав людини своїм рішенням констатував порушення Європейської Конвенції зі сторони України в справах щодо подій 2010 року, в яких вперше в історії України для розгону активістів влада застосувала т. зв. «титушок».

20 травня 2010 року в Харкові відбувалася акція протесту проти вирубку дерев у парку ім. Горького.

Важливо, що в даному випадку ЄСПЛ на міжнародному рівні вказав на неприйнятність використання приватних охоронних агентів задля розгону мирних зібрань.