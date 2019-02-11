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    Пробація в Україні. Експерти розповіли, як діє відповідний закон

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    Пробація в Україні. Експерти розповіли, як діє відповідний закон

    Учасники прес-конференції розказали про результати дії закону «Про пробацію»

    Сьогодні, 11 лютого, у прес-центрі «Главком» відбулась прес-конференція на тему «Досягнення на шляху впровадження нової моделі роботи з правопорушниками в Україні: чотириріччя закону «Про пробацію».

    Запрошені гості:

    • Олег Янчук, директор Центру пробації;
    • Ірина Жаронкіна, головний національний експерт Проекту ЄС «Право-Justice».

    Учасники прес-конференції розказали про результати дії закону «Про пробацію».

    А також, як пробація намагається змінити ставлення суспільства до засуджених людей, аби вони не скоювали повторні злочини.

    Експерти також розповіли про те, що у січні 2019 року відбулися законодавчі зміни, які розширили коло осіб, які потрапляють у поле зору працівників органів пробації як суб'єкти пробації. Зокрема, «правове поле України збагатилося новим терміном «Булінг».

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

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