Пробація в Україні. Експерти розповіли, як діє відповідний закон

Пробація в Україні. Експерти розповіли, як діє відповідний законтрансляція
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Учасники прес-конференції розказали про результати дії закону «Про пробацію»
Сьогодні, 11 лютого, у прес-центрі «Главком» відбулась прес-конференція на тему «Досягнення на шляху впровадження нової моделі роботи з правопорушниками в Україні: чотириріччя закону «Про пробацію».
Запрошені гості:
- Олег Янчук, директор Центру пробації;
- Ірина Жаронкіна, головний національний експерт Проекту ЄС «Право-Justice».
Учасники прес-конференції розказали про результати дії закону «Про пробацію».
А також, як пробація намагається змінити ставлення суспільства до засуджених людей, аби вони не скоювали повторні злочини.
Експерти також розповіли про те, що у січні 2019 року відбулися законодавчі зміни, які розширили коло осіб, які потрапляють у поле зору працівників органів пробації як суб'єкти пробації. Зокрема, «правове поле України збагатилося новим терміном «Булінг».
Трансляцію прес-конференції дивіться тут: