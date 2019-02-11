Пробація в Україні. Експерти розповіли, як діє відповідний закон трансляція



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Учасники прес-конференції розказали про результати дії закону «Про пробацію»

Сьогодні, 11 лютого, у прес-центрі «Главком» відбулась прес-конференція на тему «Досягнення на шляху впровадження нової моделі роботи з правопорушниками в Україні: чотириріччя закону «Про пробацію».

Запрошені гості:

Олег Янчук, директор Центру пробації;

Ірина Жаронкіна, головний національний експерт Проекту ЄС «Право-Justice».

Учасники прес-конференції розказали про результати дії закону «Про пробацію».

А також, як пробація намагається змінити ставлення суспільства до засуджених людей, аби вони не скоювали повторні злочини.

Експерти також розповіли про те, що у січні 2019 року відбулися законодавчі зміни, які розширили коло осіб, які потрапляють у поле зору працівників органів пробації як суб'єкти пробації. Зокрема, «правове поле України збагатилося новим терміном «Булінг».

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: