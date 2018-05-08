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    Ребальзамування тіла хірурга Пирогова. Як це було? (прес-конференція)

    Науковець розкаже про останнє ребальзамування тіла Пирогова
    Сьогодні, 8 травня, 11:30 в ІА «Главком» відбудеться в рамках проекту «Зустріч з цікавими людьми» прес-конференція в «Ребальзамування тіла хірурга Пирогова. Як це було?» Запрошені гості: Олег Мельник, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Національного
    • Сьогодні, 11:29
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    <p>Забальзамоване тіло хірурга М. Пирогова. Світлина з відкритих джерел</p>

    Забальзамоване тіло хірурга М. Пирогова. Світлина з відкритих джерел

    Науковець розкаже про останнє ребальзамування тіла Пирогова

    Сьогодні, 8 травня, 11:30 в ІА «Главком» відбудеться в рамках проекту «Зустріч з цікавими людьми» прес-конференція в «Ребальзамування тіла хірурга Пирогова. Як це було?»

    Запрошені гості:

    Олег Мельник, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктором ветеринарних наук, професором, академіком АН ВО України, єдиний спеціаліст в Україні, хто володіє технологією полімерного бальзамування (пластинації), і входить до складу комісії Національного музею-садиби М.І. Пирогова зі збереження тіла видатного вченого М. Пирогова.

    Учасник прес-конференції розкаже про останнє ребальзамування тіла Пирогова, чому воно вперше відбулося без участі російських вчених, у чому складність процесу, хронологію процесів ребальзамування тіла, морально-релігійний аспект. 

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

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    медицина смерть наука
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