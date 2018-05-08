Ребальзамування тіла хірурга Пирогова. Як це було? (прес-конференція)

Науковець розкаже про останнє ребальзамування тіла Пирогова

Сьогодні, 8 травня, 11:30 в ІА «Главком» відбудеться в рамках проекту «Зустріч з цікавими людьми» прес-конференція в «Ребальзамування тіла хірурга Пирогова. Як це було?» Запрошені гості: Олег Мельник, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Національного



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Забальзамоване тіло хірурга М. Пирогова. Світлина з відкритих джерел

Науковець розкаже про останнє ребальзамування тіла Пирогова

Сьогодні, 8 травня, 11:30 в ІА «Главком» відбудеться в рамках проекту «Зустріч з цікавими людьми» прес-конференція в «Ребальзамування тіла хірурга Пирогова. Як це було?»

Запрошені гості:

Олег Мельник, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктором ветеринарних наук, професором, академіком АН ВО України, єдиний спеціаліст в Україні, хто володіє технологією полімерного бальзамування (пластинації), і входить до складу комісії Національного музею-садиби М.І. Пирогова зі збереження тіла видатного вченого М. Пирогова.

Учасник прес-конференції розкаже про останнє ребальзамування тіла Пирогова, чому воно вперше відбулося без участі російських вчених, у чому складність процесу, хронологію процесів ребальзамування тіла, морально-релігійний аспект.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: