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    Бойовики вночі обстрілюють українські позиції на Луганщині (відео)

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    Бійцям ЗСУ постійно треба бути напоготові - Бойовики вночі обстрілюють українські позиції на Луганщині (відео)
    Бійцям ЗСУ постійно треба бути напоготові
    фото: zsu.gov.ua

    Останнім часом, російські найманці діють більш зухвало

    На фронті частішають провокації найманців. Українські захисники розповідають, як бойовики зі стрілецької зброї відкривали вогонь по їх позиціям на Луганщині в районі села Катеринівка.

    Як пише Суспільне, кожної ночі починається те, що військові називають «стрілкотня».

    «З шостої вечора починають і до шостої ранку закінчується. Через кожні 5-10 хвилин буває. Чітко по бійницях прострілюються: геть все пролітає, свистить над головою», – розповів військовий ЗСУ Дмитро.

    За словами іншого бійця, Юрія, обстрілами бойовики намагаються викликати вогонь у відповідь: «Стараються спровокувати нас. Щоб ми вийшли на відкритий вогонь. Я думаю, в них така думка. Звичайно, не ведемось».

    Але, як кажуть українські бійці, вони готові у будь-яку мить використати зброю, щоб втихомирити окупантів.

    Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

    Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.

    Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

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    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ Луганщина ОРДЛО військові
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    Бойовики вночі обстрілюють українські позиції на Луганщині (відео)