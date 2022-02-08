Бойовики вночі обстрілюють українські позиції на Луганщині (відео)

Останнім часом, російські найманці діють більш зухвало

На фронті частішають провокації найманців. Українські захисники розповідають, як бойовики зі стрілецької зброї відкривали вогонь по їх позиціям на Луганщині в районі села Катеринівка.

Як пише Суспільне, кожної ночі починається те, що військові називають «стрілкотня».

«З шостої вечора починають і до шостої ранку закінчується. Через кожні 5-10 хвилин буває. Чітко по бійницях прострілюються: геть все пролітає, свистить над головою», – розповів військовий ЗСУ Дмитро.

За словами іншого бійця, Юрія, обстрілами бойовики намагаються викликати вогонь у відповідь: «Стараються спровокувати нас. Щоб ми вийшли на відкритий вогонь. Я думаю, в них така думка. Звичайно, не ведемось».

Але, як кажуть українські бійці, вони готові у будь-яку мить використати зброю, щоб втихомирити окупантів.

Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.

Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

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