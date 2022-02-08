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    Замість зустрічі з Зеленським глава МЗС Німеччини поїхала на фронт

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    Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала Широкине - Замість зустрічі з Зеленським глава МЗС Німеччини поїхала на фронт
    Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала Широкине
    фото: Emine Dzheppar

    Бербок відвідала селище Широкине на Донеччині

    Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала селище Широкине на Донеччині, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

    «Разом із федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок відвідали Широкине. Колись прибережне селище біля моря, апокаліптично виглядає у 21 столітті. Військові, міни і собаки. Російська агресія проти України виглядає так. Вдячні Німеччині за підтримку та сприяння у стримуванні Росії від подальшої ескалації», – написала Джеппар у твітері 8 лютого.

    Анналена Бербок прибула до Києва 7 лютого, одночасно з трьома іншими міністрами закордонних справ: Австрії, Чехії і Словаччини.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з німецькою колегою 7 лютого заявив про «точки дотику» і «проєкт рішення» з Німеччиною щодо питання зброї.

    Нагадаємо, що телеканал CNN повідомив, що нібито зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок була скасована через розбіжності щодо розбіжностей у питаннях навколо «Північного потоку-2» та надання зброї.

    Однак МЗС спростовує чутки навколо зриву зустрічі Зеленського і Бербок.

    Напередодні глава МЗС Німеччини пояснила, через кого скасували її зустріч із Зеленським. Зокрема Бербок спростувала, що її зустріч із Зеленським скасували через відмову Німеччини постачати зброю Україні.

    Зазначимо, що 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон прилетів у Київ. Наразі у Маріїнському палаці відбуваються переговори Зеленського і Макрона. По закінченню перемовин президенти спілкуватимуться з журналістами.

    Теги: МЗС бойовики на Донбасі Донбас Німеччина Донеччина військові Анналена Бербок
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    Замість зустрічі з Зеленським глава МЗС Німеччини поїхала на фронт