Переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин: перші подробиці

Під час зустрічі Путін звернувся до Макрона на «ти», говорячи про врегулювання ситуації в Україні

Переговори президента Росії Володимира Путіна та його французького колеги Еммануеля Макрона у Кремлі закінчилися. Про це повідомляє РІА «Новини» із посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.

«Переговори закінчились. Президенти готуються до прес-конференції», – сказав Пєсков.

Зустріч розпочалася о 18:33 за московським часом та тривала понад п'ять годин. За даними ТАСС, лідери двох країн частину бесіди провели за робочим обідом, під час якого російський президент почастував Макрона осетриною, олениною та грушевим пирогом.

Відкриваючи переговори, Путін зазначив, що між Москвою та Парижем створено «хорошу атмосферу для того, щоб налагоджувати відносини в цілому між двома країнами».

Лідер Франції заявив, що ця розмова може розпочати шлях до деескалації ситуації навколо України. Володимир Путін, у свою чергу, зазначив, що Макрон докладає багато зусиль для вирішення проблем безпеки.

Під час зустрічі президент Росії звернувся до французького колеги на «ти», говорячи про врегулювання ситуації в Україні.

Планується, що за підсумками зустрічі Путін та Макрон проведуть спільну прес-конференцію у Катерининській залі першого корпусу Кремля.

8 лютого французький лідер вирушить до України.

Як анонсувалося раніше, тема переговорів Макрона з Путіним – ситуація навколо кордонів України, куди в останні місяці РФ стягнула значну кількість військ.

Раніше повідомлялося, що Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського.

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