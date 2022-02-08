Озброєні окупанти нападають на місцевих жителів – розвідка

На Донбасі між найманцями та населенням відбуваються сутички зі зброєю

Під час сутичок у хід йде зброя

Російські бойовики активізували набір найманців через мережу вербувальних центрів на окупованому Донбасі. Через що почастішали й сутички між озброєними окупантами та місцевими жителями, повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців за рахунок населення тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.

«Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону», – йдеться в повідомленні.

Водночас спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками «добровольців» з місцевим населенням, зокрема з використанням зброї, повідомили в ГУР.

Додамо, що МЗС нагадав Reuters, що на сході України орудують не «сепаратисти». «На Донеччині не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Привернення уваги до російських ставлеників створює хибну реальність, підриває зусилля щодо притягнення РФ до відповідальності за свої злочини. Коли справа доходить до безпеки Європи, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль», – заявив дипломат.

Як відомо, збройний конфлікт на сході України триває з 2014 року, коли російські військові захопили деякі території Луганської та Донецької областей разом із обласними центрами цих регіонів.

До слова, пересування військ РФ на кордоні тепер можна відстежити через спеціальний сайт

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