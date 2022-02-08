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    МЗС нагадав Reuters, що на сході України орудують не «сепаратисти»

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    Російські військові окупували Донецьк і Луганськ вісім років тому&nbsp; - МЗС нагадав Reuters, що на сході України орудують не «сепаратисти»
    Російські військові окупували Донецьк і Луганськ вісім років тому 
    фото із російських ЗМІ

    У МЗС наголосили, що ватажки бандформувань «Л/ДНР» повністю підконтрольні РФ

    Міністерство закордонних справ України дорікнуло агентству Reuters, яке назвало окупаційні сили РФ та їхніх ставлеників в ОРДЛО «сепаратистами».

    Як підкреслив речник МЗС Олег Ніколенко, розглядати «маріонеток» Кремля на кшталт ватажка терористів «ДНР» Дениса Пушиліна як одну зі сторін конфлікту – не вірно, оскільки він не є самостійною фігурою, а повністю підконтрольний Москві.

    «На Донеччині не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Привернення уваги до російських ставлеників створює хибну реальність, підриває зусилля щодо притягнення РФ до відповідальності за свої злочини. Коли справа доходить до безпеки Європи, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль», – заявив дипломат.

    Як відомо, збройний конфлікт на сході України триває з 2014 року, коли російські військові захопили деякі території Луганської та Донецької областей разом із обласними центрами цих регіонів.

    До слова, пересування військ РФ на кордоні тепер можна відстежити через спеціальний сайт

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    Теги: МЗС окупанти бойовики на Донбасі «ДНР» «ЛНР» війна Путін сепаратизм ОРДЛО агресія військові окуповані території окупація
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    МЗС нагадав Reuters, що на сході України орудують не «сепаратисти»