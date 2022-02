МЗС нагадав Reuters, що на сході України орудують не «сепаратисти»

Міністерство закордонних справ України дорікнуло агентству Reuters, яке назвало окупаційні сили РФ та їхніх ставлеників в ОРДЛО «сепаратистами».

Як підкреслив речник МЗС Олег Ніколенко, розглядати «маріонеток» Кремля на кшталт ватажка терористів «ДНР» Дениса Пушиліна як одну зі сторін конфлікту – не вірно, оскільки він не є самостійною фігурою, а повністю підконтрольний Москві.

.@Reuters there aren’t separatists in Donbas but a Russian occupying administration. Giving spotlight to proxies creates false reality, undermines efforts to bring RU to account for its crimes. When it comes to Europe security, responsible journalism has a critical role to play https://t.co/lQ2tgXacp0