Макрон уклав угоду з Путіним – The Financial Times

Переговори президента Росії Володимира Путіна і його французького колеги Емманюеля Макрона тривали понад п'ять годин

Переговори президента Росії Володимира Путіна і його французького колеги Емманюеля Макрона тривали понад п'ять годин

Французький президент начебто домовився з Путіним про деескалацію ситуації навколо України

Президенти Росії та Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон під час зустрічі в Москві уклали угоду щодо України, пише The Financial Times.

За даними видання, президенти домовилися, що Росія «не здійснюватиме нових військових ініціатив».

Також стверджується, що Кремль погодився взяти участь у діалозі щодо розгортання власних збройних сил.

При цьому, за даними видання, Путін погодився вивести з Білорусі до 30 тисяч російських військових, які залучені до спільних навчань під назвою Союзна рішучість-2022.

Зазначається, що це питання обговорюватиметься і на подальших зустрічах, де сторони мають намір укласти угоду про «структурований діалог з питань колективної безпеки», і Кремль чекає на схвалення цих умов від Вашингтона.

Нагадаємо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

Як відомо, 8 лютого Макрон здійснить візит до України. Переговори Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського відбудуться у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться із представниками ЗМІ.

Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

Це перший офіційний візит лідера Французької Республіки до України з 1998 року. Жак Ширак був останнім президентом Франції, який відвідав Київ 24 роки тому.

Разом із Еммануелем Макроном 8 лютого в Україну приїде глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

Як відомо, 3 лютого Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.



