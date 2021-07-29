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    Бразилію накрили снігопади і найнижча за 65 років температура (відео)

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    Хвиля холодного повітря, що зараз проходить через південь країни, принесла&nbsp;снігопади&nbsp;до щонайменше 13 міст - Бразилію накрили снігопади і найнижча за 65 років температура (відео)
    Хвиля холодного повітря, що зараз проходить через південь країни, принесла снігопади до щонайменше 13 міст
    Скріншот з відео

    Влада Бразилії готується до сильної хвилі холодів, що, за прогнозами фахівців, буде найхолоднішою з 1955 року

    Хвиля холодного повітря принесла до кількох районів Бразилії незвичні снігопади у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул. Про це повідомляє G1.

    Так, хвиля холодного повітря, що зараз проходить через південь країни, принесла снігопади до щонайменше 13 міст штату Ріо-Гранде-ду-Сул: Пелотас, Сан-Франциско-де-Паула, Грамаду, Карлос Барбоза, Баге, Ервал, Піратіні, Кашіас-ду-Сул, Марау та Фарропілья.

    В інших місцевостях штату Ріу-Гранді-ду-Сул випав град.

    Як повідомляє портал TN, вранці 29 липня стовпчики термометрів опустилися до позначки майже - 8 градусів. В регіоні зафіксували найнижчу температуру протягом останніх 65 років.

    Влада Бразилії готується до сильної хвилі холодів, що, за прогнозами фахівців, буде найхолоднішою з 1955 року.

    Синоптики прогнозують, що снігопади та морози найближчим часом накриють три штати південної частини Бразилії – Санта-Катаріна, Ріу-Гранді-ду-Сул та Парана.

    Нагадаємо, у двох регіонах Росії зафіксували сніг (відео).

    Також у ПАР вперше за багато років випав сніг (відео).

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    Теги: атмосферне явище Бразилія снігопад повітря
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    Бразилію накрили снігопади і найнижча за 65 років температура (відео)