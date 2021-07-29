Бразилію накрили снігопади і найнижча за 65 років температура (відео)

Хвиля холодного повітря, що зараз проходить через південь країни, принесла снігопади до щонайменше 13 міст

Влада Бразилії готується до сильної хвилі холодів, що, за прогнозами фахівців, буде найхолоднішою з 1955 року

Хвиля холодного повітря принесла до кількох районів Бразилії незвичні снігопади у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул. Про це повідомляє G1.

Так, хвиля холодного повітря, що зараз проходить через південь країни, принесла снігопади до щонайменше 13 міст штату Ріо-Гранде-ду-Сул: Пелотас, Сан-Франциско-де-Паула, Грамаду, Карлос Барбоза, Баге, Ервал, Піратіні, Кашіас-ду-Сул, Марау та Фарропілья.

В інших місцевостях штату Ріу-Гранді-ду-Сул випав град.

Як повідомляє портал TN, вранці 29 липня стовпчики термометрів опустилися до позначки майже - 8 градусів. В регіоні зафіксували найнижчу температуру протягом останніх 65 років.

Влада Бразилії готується до сильної хвилі холодів, що, за прогнозами фахівців, буде найхолоднішою з 1955 року.

Синоптики прогнозують, що снігопади та морози найближчим часом накриють три штати південної частини Бразилії – Санта-Катаріна, Ріу-Гранді-ду-Сул та Парана.

Нагадаємо, у двох регіонах Росії зафіксували сніг (відео).

Також у ПАР вперше за багато років випав сніг (відео).