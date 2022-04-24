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    Філарет привітав українців з Великоднем (відео)

    Філарет: Український народ йде дорогою правди - Філарет привітав українців з Великоднем (відео)
    Філарет: Український народ йде дорогою правди

    «Україна переживає тяжкий час. Але він не буде завжди тяжким»

    Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет привітав парафіян і весь український народ з великим святом Пасхи – Світлого Христового Воскресіння.

    «Україна переживає тяжкий час. Але він не буде завжди тяжким. Прийде час, коли в Україні наступить мир, злагода і радість. Ми буде торжествувати свою перемогу. Але треба йти дорогою правди. І український народ йде цією дорогою: чужі землі не захоплює, а свою землю береже», – заявив Філарет.

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    Теги: Філарет свята Великдень 2022
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    Філарет привітав українців з Великоднем (відео)