У Великодній службі Вселенський патріарх закликав припинити війну в Україні

Варфоломій молиться за відкриття гуманітарних коридорів для тисяч людей у Маріуполі

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав християн східного обряду з Великоднем та закликав до негайного припинення війни. Про це йшлося у проповіді Вселенського Патріарха після Великоднього богослужіння, яке відбулося на території Вселенського Патріархату в Стамбулі, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною та в усіх куточках землі, де панує насильство та порушення людської гідності… Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цьогорічна Пасха стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів до дійсно безпечних районів для тисяч людей, оточених у Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок та великої кількості дітей. Те саме стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія», - сказав Варфоломій.

Вселенський Патріарх закликав до негайного припинення війни, яка підриває людську гідність і є провокаційним порушенням Божої заповіді про любов до ближнього.

Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.

Очільник Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі урочисте богослужіння з нагоди світлого Христового Воскресіння.