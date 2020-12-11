  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україну скувало кригою: ожеледиця протримається ще добу

    • Розсилка
    Через слизький асфальт люди змушені пробираатися до роботи і шкіл газонами - Україну скувало кригою: ожеледиця протримається ще добу
    Через слизький асфальт люди змушені пробираатися до роботи і шкіл газонами
    Фото Сергія Антонова, Фейсбук

    Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

    Ожеледиця в Україні триматиметься до кінця 11 грудня, а також очікується вдень 12 грудня.

    Про це повідомила Державна служба з наздвичайних ситуацій.

    Синоптики оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.

    «Попередження про небезпечні метеорологічні явища! За даними Укргідрометцентру, у Києві та Київській області вночі 11 та вдень 12 грудня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). 12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця. Вдень у західних областях, крім Закарпаття), центральних, східних і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

    У ДСНС нагадали, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць і закликали громадян бути обережними.

    Нагадаємо, що слизькі дороги стали причиною майже 1,5 тис. ДТП в Україні. 

    Також ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)

    Як повідомлялося на ранок п'ятниці, 11 грудня, через активний циклон, який пройшов Україною, негода спостерігалася в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах в усіх областях спостерігалася ожеледиця.

    Теги: прогноз погоди ДСНС дороги снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies