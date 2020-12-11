Україну скувало кригою: ожеледиця протримається ще добу

Через слизький асфальт люди змушені пробираатися до роботи і шкіл газонами

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

Ожеледиця в Україні триматиметься до кінця 11 грудня, а також очікується вдень 12 грудня.

Про це повідомила Державна служба з наздвичайних ситуацій.

Синоптики оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища! За даними Укргідрометцентру, у Києві та Київській області вночі 11 та вдень 12 грудня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). 12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця. Вдень у західних областях, крім Закарпаття), центральних, східних і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць і закликали громадян бути обережними.

Нагадаємо, що слизькі дороги стали причиною майже 1,5 тис. ДТП в Україні.

Також ожеледиця наробила лиха на Київщині: 72 ДТП від початку негоди (фото)

Як повідомлялося на ранок п'ятниці, 11 грудня, через активний циклон, який пройшов Україною, негода спостерігалася в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах в усіх областях спостерігалася ожеледиця.