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    Обережно, ожеледиця! Як уберегтися та куди звертатись у разі травмування

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    Внаслідок падінь найчастіше отримують переломи кісток верхніх та нижніх кінцівок - Обережно, ожеледиця! Як уберегтися та куди звертатись у разі травмування
    Внаслідок падінь найчастіше отримують переломи кісток верхніх та нижніх кінцівок
    Фото з відкритих джерел

    За добу у Києві через ожеледицю травмувалися 160 людей

    Від учора, 10 грудня, у Києві, столичній області та ще деяких регіонах України на дорогах ожеледиця.

    На слизьких дорогах травмуються, як дорослі, так і діти. Більшості таких випадків можна уникнути, дотримуючись простих правил безпеки. З правилами, дотримання яких допоможе у більшості випадків уникнути в такій ситуації забоїв та поламаних кісток, ознайомлює Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    Поради, як уникнути травм

    1. Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик впасти і травмуватися.
    2. Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе при падінні.
    3. Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння - падати буде не так високо і не так боляче.
    4. Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль.
    5. Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу,: гальмівний шлях при ожеледиці значно збільшується.
    6. Не йдіть з самого краю проїжджої частини. Це небезпечно завжди, а на слизьких шляхах — особливо.
    7. Обходьте металеві кришки люків — як правило, вони вкриті льодом. Окрім того, вони можуть бути погано закріплені, що додає ризику та важкості травмувань;
    8. Вкрай небезпечно пересуватися в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп’яніння травми найчастіше важкі, всупереч переконанню, що п’яний падає завжди вдало. Напідпитку люди менш чутливі до болю і при наявності травми своєчасно не звертаються до лікаря, що завдає згодом додаткових проблем та неприємностей;
    9. Не взувайтесь у взуття на високих підборах: ідеальний варіант використовувати рельєфну підошву.
    10. Навіть якщо не одразу, а через деякий час після падіння почала боліти голова з'явилася нудота чи біль у суглобах, − терміново зверніться до лікаря!

    Також Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва оприлюднив список травмпунктів столиці.

    Адреси та телефони травмпунктів столиці

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    За даними Центру медичної статистики, останніми роками в середньому 97,5 тис. українців щороку зазнавали ушкоджень різного ступеня тяжкості внаслідок падіння (для кількісних даних використано середній показник переліку травм, найбільше характерних внаслідок падінь: переломи черепа, хребта, кісток верхніх та нижніх кінцівок).

    Як повідомлялося, за добу в Києві через ожеледицю травмувалися 160 людей.

    Теги: Київ дороги лікарня кияни негода
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