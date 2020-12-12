Погода в Україні на суботу: вітер, мокрий сніг з дощем та ожеледиця
В Україні збережуться несприятливі погодні умови
В Україні у суботу, 12 грудня, очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах більшості областей ожеледиця.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
«12 грудня хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь; вночі у північних областях, вдень в Криму без опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с», – зазначається у повідомленні.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на Закарпатті та у південній частинні вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.
У Києві сьогодні вночі без опадів, проте вдень буде мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.
Нагадаємо, синоптики попередили про нову хвилю крижаних дощів.
Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня, а поки що доведеться потерпіти мерзенну погоду з дощем і вітром 7-12 метрів на секунду.
До слова, Карпати замітає снігом.
Як повідомлялося, в Україні через крижаний дощ дороги перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.