Погода в Україні на суботу: вітер, мокрий сніг з дощем та ожеледиця

В Україні збережуться несприятливі погодні умови

В Україні у суботу, 12 грудня, очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах більшості областей ожеледиця.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«12 грудня хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь; вночі у північних областях, вдень в Криму без опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с», – зазначається у повідомленні.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на Закарпатті та у південній частинні вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві сьогодні вночі без опадів, проте вдень буде мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, синоптики попередили про нову хвилю крижаних дощів.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня, а поки що доведеться потерпіти мерзенну погоду з дощем і вітром 7-12 метрів на секунду.

До слова, Карпати замітає снігом.

Як повідомлялося, в Україні через крижаний дощ дороги перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.

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