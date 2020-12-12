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    Погода в Україні на суботу: вітер, мокрий сніг з дощем та ожеледиця

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    Температура вдень у столиці становитиме 0-2&deg; морозу - Погода в Україні на суботу: вітер, мокрий сніг з дощем та ожеледиця
    Температура вдень у столиці становитиме 0-2° морозу
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    В Україні збережуться несприятливі погодні умови

    В Україні у суботу, 12 грудня, очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах більшості областей ожеледиця.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «12 грудня хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь; вночі у північних областях, вдень в Криму без опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с», – зазначається у повідомленні.

    Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на Закарпатті та у південній частинні вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

    У Києві сьогодні вночі без опадів, проте вдень буде мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

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    Нагадаємо, синоптики попередили про нову хвилю крижаних дощів.

    Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня, а поки що доведеться потерпіти мерзенну погоду з дощем і вітром 7-12 метрів на секунду.

    До слова, Карпати замітає снігом.

    Як повідомлялося, в Україні через крижаний дощ дороги перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.

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    Теги: прогноз погоди дороги атмосферне явище Укргідрометцентр Україна снігопад вітер негода дощ
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