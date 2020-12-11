Синоптики попередили про нову хвилю крижаних дощів

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня

У найближчі вихідні в Україні очікуються несприятливі погодні умови - мокрий сніг із дощем та ожеледиця.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня, а поки що доведеться потерпіти мерзенну погоду з дощем і вітром 7-12 метрів на секунду.

У суботу, 12 грудня, у західних, східних і південних областях прогнозують дощ із мокрим снігом, уночі на заході 0...-2 °C, на сході, у центрі та півночі — від -3 до -6 °C, на півдні — +1...-1 °C, удень на заході та півдні +2...+6 °C, на решті території -1...+3 °C.

У Криму вночі пройде мокрий сніг із дощем, проте буде плюсова температура — вночі +1...+3 °C, вдень до +6 °C.

У Києві вдень очікується мокрий сніг і дощ, 0...-2 °C, вночі — до -6 °C.

До того ж синоптики попередили про ожеледицю на дорогах 12 грудня на всій території Україні, вітер південно-східний, східний, 7—12 м/с, у південних, східних і більшості центральних областей — пориви 15—20 м/с.

У неділю, 13 грудня, опади не обіцяють лише на сході та південному сході, на решті території дощ із мокрим снігом, подекуди ожеледь, у північних і центральних областях на дорогах ожеледиця. Температура вночі коливатиметься від +1 до -3 °C, на півдні та Закарпатті +3...+5 °C, удень у більшості областей України +2...+4 °C, на сході — 0...+2 °C. Вітер південно-східний, східний, 7—12 м/с, у південно-східних областях пориви 15—20 м/с.

У Криму в неділю опадів не очікується, удень повітря прогріється до +13 °C, а вночі — +5...+7 °C.

У Києві вдень мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця, +1...3 °C, вітер південно-східний, 7—12 м/с, уночі стовпчики термометрів покажуть 0...-2 °C.

А ось у понеділок, 14 грудня, з південного сходу прийде прояснення - сухо буде на Сході, Півдні і в частині центру. В інших областях все ще сніг, мокрий сніг. Температура істотно не зміниться.

У Києві очікується сніг, температура вдень +1+3, вночі від +1 до -1 градуса.

15 грудня сухо і з помірною хмарністю буде майже всюди, крім Півночі, де очікується сніг. Температура буде такою ж, як і в попередні дні: близько нуля вдень, і трохи нижче вночі, на Півдні і Заході - тепліше.

У Києві в цей день очікуються опади, вдень +1+3, вночі від +1 до -1 градуса.

Раніше синоптики попереджали, що ожеледиця протримається ще добу.