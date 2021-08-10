У Києві скажений кіт покусав чотирьох людей

Усі постраждалі від укусу тварини проходять курс антирабічного лікування

У Голосіївському районі Києва зафіксовано випадок сказу. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

За інформацією Об’єднання ветеринарної медицини, 5 серпня у відділ по боротьбі зі сказом тварин було доставлено мертвого кота. Принесла тварину власниця, яка мешкає у Голосіївському районі по вулиці Ягідній.

Зі слів жінки з’ясовано, що кіт мав вільний вигул по прилеглій території приватного сектору. Від сказу не вакцинований. 3 серпня тварина нанесла покуси чотирьом людям без провокації агресії. Наступного дня кота ізолювали в сараї, згодом тварина пала.

За результатами дослідження патологічного матеріалу, виявлено свічення, характерне для сказу тварин.

Усі постраждалі звернулись до травмпункту та розпочали курс антирабічного лікування.

«Враховуючи те, що Київ із усіх боків межує з лісопарковими зонами, які мають численні резервуари збудника сказу (лисиці, єнотовидні собаки), необхідно уважно ставитись до здоров’я власних тварин, а також тих, що проживають поряд. Профілактичні рекомендації прості – не пропускати щеплення домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно», – зазначає Держпродспоживслужба.

Що таке сказ

Нагадаємо, що сказ – гостре інфекційне захворювання. Сказ може передаватись людині чи тварині не лише через укус, а також і при ослиненні. Встановлено, що у тварин слина може бути заразною до появи клінічних ознак. Тобто, можна заразитись від тварини, яка не виглядає хворою, а є носієм сказу. При цьому тварина не агресивна, а лагідно облизує того, кого любить. Достатньо зараженій слині потрапити на кон'юнктиву ока, у ніс, на губи, на ушкоджену шкіру навіть при незначній подряпині, і цього вже досить, щоб вірус потрапив у кров.

Сказ вражає центральну нервову систему, супроводжується паралічами і завжди закінчується смертю. Специфічної терапії захворювання на сказ у світі не існує. Випадків одужання людей від сказу не зареєстровано.

Профілактичні заходи

На сьогодні у всьому світі програма раціонального проведення щеплень проти сказу залишається пріоритетною.

Необхідно уважно ставитись до здоров’я власних тварин а також тих, що проживають поряд. Профілактичні рекомендації прості – не пропускати щеплення домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно.