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    Коров'ячі шлунки допоможуть вирішити одну з головних проблем людства

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    Коров'ячі шлунки допоможуть вирішити одну з головних проблем людства - Коров'ячі шлунки допоможуть вирішити одну з головних проблем людства
    Коров'ячі шлунки допоможуть вирішити одну з головних проблем людства
    Фото з відкритих джерел

    Мікроорганізми рубцевої рідини шлунка корови здатні зруйнувати всі три типи пластика

    Вчені з Австрії довели, що бактерії одного з відділів коров'ячого шлунка здатні переробляти пластик. Як пише The Guardian, результат дослідження допоможе вирішити одну з головних проблем людства.

    Співробітники Віденського університету природних ресурсів і природних наук на чолі з Доріс Рібич витягли рідину з рубця - найбільшого відділу шлунка корови - і в лабораторних умовах помістили в неї три види пластика. У досліді використовували PET, PBAT і PEF, з яких роблять текстиль, біорозкладні пакети і пляшки. Кожен пластик був представлений в двох станах - у вигляді порошку і у вигляді плівки.

    Як показав експеримент, мікроорганізми рубцевої рідини здатні зруйнувати всі три типи пластика, причому з порошком процес проходить швидше.

    Залишилося тільки знайти мікроби, які відповідають саме за переробку пластику і визначити тип (або типи) ферментів, які вони виробляють, щоб почати їх виробництво. Тоді вже можна буде впроваджувати цю технологію на підприємства в якості екологічної альтернативи хімічної переробки пластику.

    Біотехнологи давно підозрювали, що в шлунках великої рогатої худоби живуть мікроорганізми, які мають потенціал в розкладі пластику, оскільки щодня вони переварюють природні поліефіри з шкірки яблук або томатів.

    Доріс Рубіч зазначила, що до сих пір на бойнях рубцеву рідину вважають відходом і утилізують у величезних кількостях.

    До слова, у Нідерландах з'явився велнес-тренд по зняттю стресу. Практику назвали «koe knuffelen», що в перекладі з голландського означає «обіймати корову». За словами прихильників цього тренду, тепле тіло і великий розмір корів сприяє заспокоєнню і виробленню гормону окситоцину, який, своєю чергою, допомагає в боротьбі зі стресом.

    «Обіймати корову – це унікальний досвід. Було доведено, що серцебиття корови надає розслабляючу дію на людину», – йдеться на сайті однієї з ферм.

    Теги: Австрія тварини наука пластик
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    Коров'ячі шлунки допоможуть вирішити одну з головних проблем людства