Під час урочистої церемонії Лукашенко на сцені вручав грамоти та квіти

У Мінську на врученні премії «За духовне відродження» самопроголошений президент Олександр Лукашенко вручив букет чоловікові без рук. Відео церемонії опублікувало агентство «Белта».

На церемонії Лукашенко виступив із промовою. Він сказав, що «на тлі розпаду радянської держави до нас каламутним потоком із Заходу принесло так звані демократичні цінності, замішані на чужих ідеалах, бездуховності та низинних почуттях».

Під час церемонії Лукашенко на сцені вручав грамоти та квіти. У тому числі він вручив букет квітів чоловікові без рук.

Квіти замість людини з інвалідністю з рук диктатора забрав інший член делегації.

Як повідомлялося, 67-річний Лукашенко вирішив омолодитися. Свіже фото вразило мережу.

Нагадаємо, Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року. Білоруський диктатор хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі.