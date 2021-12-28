Лукашенко хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі
Індульгенція допомагає проти судів, але не проти замахів
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Лукашенко готовится уходить? Очень похоже. Александр Григорович инициирует изменения в Конституцию Республики Беларусь.
Третий раз за время своего правления, кстати. И можно не сомневаться – пройдут изменения. Примут. Там считать умеют «правильно».
Суть изменений – президент не может занимать пост дольше двух сроков и после отставки... получает пожизненный иммунитет от преследований за грехи.
Понятно, что Лука рассчитывает отсидеть еще два срока после изменений в Конституцию, но своим колхозным чутьем допускает, что не дадут.
Так что главное – индульгенция, закрепленная в Конституции. С другой стороны – индульгенция хороша против судов, а не против покушений, увы...
Джерело: блог Кирила Сазонова