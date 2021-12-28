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    Думки вголос

    Лукашенко хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Лука розраховує відсидіти ще два терміни після змін до Конституції, але... - Лукашенко хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі
    Лука розраховує відсидіти ще два терміни після змін до Конституції, але...

    Індульгенція допомагає проти судів, але не проти замахів

    Мовою оригіналу

    Лукашенко готовится уходить? Очень похоже. Александр Григорович инициирует изменения в Конституцию Республики Беларусь.

    Третий раз за время своего правления, кстати. И можно не сомневаться – пройдут изменения. Примут. Там считать умеют «правильно».

    Суть изменений – президент не может занимать пост дольше двух сроков и после отставки... получает пожизненный иммунитет от преследований за грехи.

    Понятно, что Лука рассчитывает отсидеть еще два срока после изменений в Конституцию, но своим колхозным чутьем допускает, что не дадут.

    Так что главное – индульгенция, закрепленная в Конституции. С другой стороны – индульгенция хороша против судов, а не против покушений, увы...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко
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    Лукашенко хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі