Лукашенко хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі

Індульгенція допомагає проти судів, але не проти замахів

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Лукашенко готовится уходить? Очень похоже. Александр Григорович инициирует изменения в Конституцию Республики Беларусь.

Третий раз за время своего правления, кстати. И можно не сомневаться – пройдут изменения. Примут. Там считать умеют «правильно».

Суть изменений – президент не может занимать пост дольше двух сроков и после отставки... получает пожизненный иммунитет от преследований за грехи.

Понятно, что Лука рассчитывает отсидеть еще два срока после изменений в Конституцию, но своим колхозным чутьем допускает, что не дадут.

Так что главное – индульгенция, закрепленная в Конституции. С другой стороны – индульгенция хороша против судов, а не против покушений, увы...

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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