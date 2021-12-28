Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року

У Лукашенка є ще й можливість перебувати при владі в статусі лідера Асамблеї

У Білорусі хочуть створити Всебілоруську Асамблею

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Какая «неожиданность».

В опубликованном в понедельник в Беларуси проекте поправок в конституцию заложено право Лукашенко остаться на посту до 2035 года и возглавить Всебеларускую Ассамблею.

В общем, и тут есть так называемое обнуление сроков.

Из новшеств, кроме продления полномочий парламента с четырех до пяти лет – создание Всебеларуской Ассамблеи, которая будет действовать параллельно с парламентом и гарантировать иммунитет бывшим президентам от преследований.

В полномочия Ассамблеи, как пишут СМИ, будет входить принятие политических директив, проектов законов, предложений по изменению конституции, а также Ассамблея будет избирать членов центральной избирательной комиссии и судей верховных судов.

То есть, у Лукашенко, кроме юридического права избираться на пост президента до 2035 года, есть еще и возможность находится во власти в качестве лидера Ассамблеи.

Поправки будут вынесены на референдум в феврале следующего года.

Джерело: блог Олесі Яхно

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