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    Думки вголос

    Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Лукашенка є ще й можливість перебувати при владі в статусі лідера Асамблеї - Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року
    У Лукашенка є ще й можливість перебувати при владі в статусі лідера Асамблеї

    У Білорусі хочуть створити Всебілоруську Асамблею

    Мовою оригіналу

    Какая «неожиданность».

    В опубликованном в понедельник в Беларуси проекте поправок в конституцию заложено право Лукашенко остаться на посту до 2035 года и возглавить Всебеларускую Ассамблею.

    В общем, и тут есть так называемое обнуление сроков.

    Из новшеств, кроме продления полномочий парламента с четырех до пяти лет – создание Всебеларуской Ассамблеи, которая будет действовать параллельно с парламентом и гарантировать иммунитет бывшим президентам от преследований.

    В полномочия Ассамблеи, как пишут СМИ, будет входить принятие политических директив, проектов законов, предложений по изменению конституции, а также Ассамблея будет избирать членов центральной избирательной комиссии и судей верховных судов.

    То есть, у Лукашенко, кроме юридического права избираться на пост президента до 2035 года, есть еще и возможность находится во власти в качестве лидера Ассамблеи.

    Поправки будут вынесены на референдум в феврале следующего года.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко
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    Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року