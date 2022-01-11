Метеорит, який впаде на динозаврів Путіна і Лукашенка, буде зроблений зі свободи слова
Для диктаторів найбільша небезпека – вільне спілкування людей
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Путин, Лукашенко, Рахмон, Токаев: «онлайн-саммит ОДКБ» – самый настоящий парк Юрского периода, в котором политические динозавры собрались в ожидании метеорита и обсуждают, как бы им до этого момента успеть истребить млекопитающих.
Террористы! Цветные революции! Майдан! – стонут сквозь зубы.
Иностранные агенты, экстремисты, майданы – это и есть их мир, в котором они живут.
И, конечно, в этом мире самая страшная опасность – свободное общение людей.
«Всем известно, что через соцсети наших граждан вовлекают в протесты. Они являются предтечей нападения террористов» – Путин. Вот, как надо отливать в гранит, учитесь.
Значит, план:
- закрыть соцсети;
- больше 3 не собираться;
- мочить террористов в сортирах в рамках каждой квартиры.
Метеорит, который рано или поздно свалится на динозавров, будет сделан из свободы слова. Только тогда они начнут грызть друг друга. Только ее они боятся.
Джерело: блог Дмитра Гудкова