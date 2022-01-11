Метеорит, який впаде на динозаврів Путіна і Лукашенка, буде зроблений зі свободи слова

Для диктаторів найбільша небезпека – вільне спілкування людей

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Путин, Лукашенко, Рахмон, Токаев: «онлайн-саммит ОДКБ» – самый настоящий парк Юрского периода, в котором политические динозавры собрались в ожидании метеорита и обсуждают, как бы им до этого момента успеть истребить млекопитающих.

Террористы! Цветные революции! Майдан! – стонут сквозь зубы.

Иностранные агенты, экстремисты, майданы – это и есть их мир, в котором они живут.

И, конечно, в этом мире самая страшная опасность – свободное общение людей.

«Всем известно, что через соцсети наших граждан вовлекают в протесты. Они являются предтечей нападения террористов» – Путин. Вот, как надо отливать в гранит, учитесь.

Значит, план:

закрыть соцсети;

больше 3 не собираться;

мочить террористов в сортирах в рамках каждой квартиры.

Метеорит, который рано или поздно свалится на динозавров, будет сделан из свободы слова. Только тогда они начнут грызть друг друга. Только ее они боятся.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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