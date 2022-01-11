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    Думки вголос

    Метеорит, який впаде на динозаврів Путіна і Лукашенка, буде зроблений зі свободи слова

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    Іноземні агенти, екстремісти, майдани &ndash; це і є світ політичних динозаврів - Метеорит, який впаде на динозаврів Путіна і Лукашенка, буде зроблений зі свободи слова
    Іноземні агенти, екстремісти, майдани – це і є світ політичних динозаврів

    Для диктаторів найбільша небезпека – вільне спілкування людей

    Мовою оригіналу

    Путин, Лукашенко, Рахмон, Токаев: «онлайн-саммит ОДКБ» – самый настоящий парк Юрского периода, в котором политические динозавры собрались в ожидании метеорита и обсуждают, как бы им до этого момента успеть истребить млекопитающих.

    Террористы! Цветные революции! Майдан! – стонут сквозь зубы.

    Иностранные агенты, экстремисты, майданы – это и есть их мир, в котором они живут.

    И, конечно, в этом мире самая страшная опасность – свободное общение людей.

    «Всем известно, что через соцсети наших граждан вовлекают в протесты. Они являются предтечей нападения террористов» – Путин. Вот, как надо отливать в гранит, учитесь.

    Значит, план:

    • закрыть соцсети;
    • больше 3 не собираться;
    • мочить террористов в сортирах в рамках каждой квартиры.

    Метеорит, который рано или поздно свалится на динозавров, будет сделан из свободы слова. Только тогда они начнут грызть друг друга. Только ее они боятся.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін путінський режим
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    Метеорит, який впаде на динозаврів Путіна і Лукашенка, буде зроблений зі свободи слова