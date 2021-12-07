Медсестри-українки на курорті в Єгипті реанімували потопельника (відео)

Жінки протягом тривалого часу намагалися повернути до життя білоруса

Українки врятували жителя Мінська

В єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх житель Мінська Сергій пішов пірнати у масці біля готелю й сам назад не повернувся – на понтон витягли його бездиханне тіло. Білоруса врятували українські медсестри Антоніна Задорожна та Наталія Розанова, які працюють у відділенні інтенсивної терапії Національного інституту раку, йдеться у сюжеті ТСН.

Коли чоловіка витягли з води, медсестри засмагали на пляжі, але не розгубилися й почали надавати йому допомогу. Жінки довго безрезультатно реанімували чоловіка, і місцевий рятувальник сказав, що потрібно переставати надавати допомогу. Після цього Розанова підкреслила, що за протоколом реанімація має тривати 40 хвилин, і вже на 20-й чоловіка повернули до життя.

Задорожна сказала, що на понтон чоловіка витягли вже геть сірого, синього з відкритими зіницями.

«Наталя робила штучне дихання, Антоніна перевертала і вистукувала воду, а щоб качати серце потрібна була чоловіча сила – медсестри показали дужому дайверу, що робити, і коригували його рухи», – з’ясували журналісти.

Розанова додала, що реанімація тривала довго, а ефекту не було.

«Ми довго працювали… а ефекту немає і немає… У мене в голові крутилося постійно: ну як же так, як же так, ну не може бути такого. Це здорова людина, яка пішла купатися і, вважайте, не повернувся», – розповіла вона.

В якийсь момент місцевий рятувальник почав переконувати, що шансів на порятунок немає, треба зупинятися.

Після цього Розанова наполягла на тому, що потрібно продовжувати реанімацію, оскільки за протоколом вона має тривати 40 хв.

На 20 хвилині серцево-легеневої реанімації почала відходити вода з легень, запустилося серце, Сергій буквально повернувся з того світу

«…До кінця своїх днів я їм буду вдячний… Наташа не здалась, тепер вона для мене, як хрещена мати», – поділився білорус.

Нагадаємо, скорпіони атакували популярний курорт в Єгипті.

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