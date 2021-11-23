Росіянин повісився у туалеті літака після відпочинку в Шарм-ель-Шейху

За допомогою пасажирів працівники авіакомпанії змогли потрапити всередину туалету і знайшли там тіло росіянина

Чоловік повісився у туалеті на ремені сумки

Пасажир літака, який летів з Єгипту до Росії, вчинив самогубство під час польоту: він зачинився в туалеті та повісився. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Загиблим виявився 48-річний Олександр. Чоловік саме повертався з відпочинку у Шарм-ель-Шейху.

За даними каналу, в ніч на 23 листопада Олександр летів у Самару рейсом авіакомпанії S7. Однак до пункту призначення він не дістався.

Коли літак набрав висоту, Олександр швидко пішов у туалет і несподівано зник. Через 15 хвилин стюардеси спробували відчинити двері, проте вони були заблоковані.

«За допомогою пасажирів працівники авіакомпанії S7 все ж таки змогли потрапити всередину та знайшли там тіло Олександра. Він повісився на ремені сумки. Декілька пасажирів спробували відкачати чоловіка, проте було вже пізно», – йдеться у повідомленні.

Літак летів до Самари через Каїр, проте тіло чоловіка вирішили залишити в літаку та доставити до Росії, його помістили до багажного відділення. Борт приземлився в Самарі із запізненням за кілька годин.

До слова, у Росії співробітники моргу свідомо «псували» тіла та вимагали гроші у рідні померлих.

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