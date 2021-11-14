Скорпіони атакували популярний курорт в Єгипті

Від укусів скорпіонів на півдні Єгипту постраждали вже понад 500 людей

Від укусів скорпіонів у єгипетському місті Асуан загинули троє людей

У місті Асуан на півдні Єгипту через нашестя скорпіонів загинули троє людей, ще сотні постраждали. Про це повідомляє видання Ahram Online.

У п'ятницю, 12 листопада, в районі річки Ніл пройшла злива з грозою і градом, яка вимила скорпіонів з їхніх сховищ. У результаті вони заполонили спочатку вулиці, а потім і будинки місцевих мешканців. Від укусів постраждали вже понад 500 людей, троє з яких померли.

З настанням сонячної погоди скорпіони зможуть повернутися у свої укриття.

Медичні центри біля гір та пустель, де найчастіше мешкають скорпіони, отримали додаткові дози протиотрути. Водночас лікарі не поспішають масово прищеплювати населення, заощаджуючи дози для екстрених випадків. Людей закликали залишатися вдома, не підходити до дерев та бути уважними.

Як відомо, у Кривому Розі біля 8 міськлікарні бігав скорпіон. Членистоногого помітили місцеві жителі.

Нагадаємо, незвичних мешканців – медуз, помітили у річці Діпро. Люди охоче фотографують тварин. Тим часом, екснардеп, колишній виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов зазначає на Facebook, факт появи медуз свідчить про серйозну екологічну проблему та ще раз підтверджує, що якість води у Дніпрі катастрофічно погіршується. Річка міліє і заростає.