Курортний сезон в окупованому Криму: місцеві мешканці скаржаться на туристів з Росії

Російські туристи обрали Крим, а не Єгипет чи Туреччину, але тепер шкодують про це

До кінця року у Криму відпочинуть 9 мільйонів туристів! Такі цифри оприлюднила влада Криму, призначена Москвою. Але чи вони відповідають дійсності? Наприклад, стільки відпочивальників у Криму не було навіть у радянські часи.

Незалежні експерти туристичної галузі стверджують, що ця статистика не має нічого спільного із реальністю.

Хоча людей на півострові цього року справді було більше, ніж останніми роками.

Причини – закриті через коронавірус кордони і жорсткіші обмеження навіть у сусідньому Краснодарському краї Росії. Який він портрет сучасного кримського туриста? І чи виграв Крим від притоку відпочивальників.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

Джерело: Крим.Реалії