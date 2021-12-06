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    Курортний сезон в окупованому Криму: місцеві мешканці скаржаться на туристів з Росії

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    Після анексії Росією Криму, на півострові суттєво зменшилася кількість відпочивальників - Курортний сезон в окупованому Криму: місцеві мешканці скаржаться на туристів з Росії
    Після анексії Росією Криму, на півострові суттєво зменшилася кількість відпочивальників

    Російські туристи обрали Крим, а не Єгипет чи Туреччину, але тепер шкодують про це

    До кінця року у Криму відпочинуть 9 мільйонів туристів! Такі цифри оприлюднила влада Криму, призначена Москвою. Але чи вони відповідають дійсності? Наприклад, стільки відпочивальників у Криму не було навіть у радянські часи.

    Незалежні експерти туристичної галузі стверджують, що ця статистика не має нічого спільного із реальністю.

    Хоча людей на півострові цього року справді було більше, ніж останніми роками.

    Причини – закриті через коронавірус кордони і жорсткіші обмеження навіть у сусідньому Краснодарському краї Росії. Який він портрет сучасного кримського туриста? І чи виграв Крим від притоку відпочивальників.

    Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

    Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

    Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

    Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

    Джерело: Крим.Реалії

    Теги: Крим пляжі відпочинок
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    Курортний сезон в окупованому Криму: місцеві мешканці скаржаться на туристів з Росії