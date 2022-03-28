Щодня окупанти втрачають понад 500 вояк. Банкова збирається потроїти цю цифру
Подоляк: «Необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем»,
Щодня збройні сили України ліквідовують понад 500 окупантів. Офіс президента збирається потроїти цю цифру. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
«Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем», – написав Подоляк.
Нагадаємо, триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
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