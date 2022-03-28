За час війни Україна втратила $564,9 млрд

Триває 33-й день повномасштабної війни Росії проти України

З початку військового вторгнення росії сума єдиноразових втрат України досягла 564,9 мільярдів доларів. Таку інформацію оприлюднила віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Існують щонайменше два методи їх підрахунку. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо», – зазначила Свириденко.

Згідно з підрахунками, загальні втрати становили:

119 млрд долл США – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);

112 млрд долл США – втрати ВВП у 2022 році;

90,5 млрд долл США – втрати цивільного населення (10 млн кв. м. житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

80 млрд долл США – втрати підприємств та організацій;

54 млрд долл США – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

48 млрд долл США – втрати державного бюджету.

За словами міністерки, сума постійно змінюється і зростає щодня. Тому уряд України буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів рф.

«Зло неодмінно буде покаране й росія на собі відчує всю тяжкість власних злочинних дій на території України», – додала Свириденко.

Нагадаємо, експерти вже робили попередній підрахунок фінансових втрат України, внаслідок повномасштабного російського вторгення.

Росіянам доведеться відшкодовувати астрономічну суму.