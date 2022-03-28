У Маріуполі 160 тис. мирних жителів заблоковані російськими окупантами

Бойченко: в Маріуполі «сьогодні неможливо жити, тому що немає нічого – ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку»

За словами мера Бойченка, є надія на повну евакуацію

У Маріуполі Донецької області, заблокованому російськими окупантами, залишаються близько 160 тис. мирних жителів. Про це 28 березня в ефірі національного телемарафону заявив мер міста Вадим Бойченко.

Бойченко зазначив, що в Маріуполі «сьогодні неможливо жити, тому що немає нічого – ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку».

«І це страшно насправді. Приниження, яке сьогодні переживає кожен житель Маріуполя ціною цієї російської окупації, не можна навіть передати словами», – сказав він.

За словами мера, є надія на повну евакуацію. «Ми живемо цією надією... Зараз, наприклад, є 26 автобусів, які повинні їхати в місто Маріуполь з метою евакуації, але, на жаль, сьогодні для них немає рішення почати свій рух ... Під вогнем наші героїчні водії намагаються дістатися до точок, де сьогодні можуть перебувати маріупольці, і чекають з надією, що у них буде така можливість. Але не все в наших силах, на жаль, сьогодні ми тут в руках цих окупантів», – підкреслив Бойченко.

Він також додав, що Маріуполь сподівається на допомогу міжнародних партнерів України в евакуації громадян.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав врегулювати ситуацію у Маріуполі, порівнюючи ситуацію у місті зі знищенням сирійського Алеппо. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів російським ЗМІ про ситуацію в Маріуполі, який вже декілька тижнів перебуває у гуманітарній катастрофі через окупацію військових РФ.