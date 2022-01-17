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    Місто на Донеччині з Нового року залишається без води (відео)

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    Містянам не звикати до відсутності води - Місто на Донеччині з Нового року залишається без води (відео)
    Містянам не звикати до відсутності води
    фото з відкритих джерел

    Ремонт водогону завершили. Водопостачання має вже відновитися

    На Донеччині, у місті Торецьк, водопостачання у місті частково припинили ще наприкінці минулого року. За кілька днів бригаді вдалося відремонтувати місце комунальної аварії, повідомляє телеканал Донеччина.

    Але з’ясувалось, що збільшити водопостачання не можуть, оскільки прорив існував ще й у сірій зоні. На проведення там відновлювальних робіт потрібні гарантії безпеки з боку проросійських найманців. Ті у свою чергу не одразу дали обіцянку.

    Зрештою, відновлювальні роботи на водогоні «Горлівка-Торецьк» вже завершили. У помешканнях містян, які потерпали три тижні без води, вона з’явиться вже сьогодні, 17 січня. Виявлені пориви вдалося виявити та усунути. Нині вже почалася подача та прокачка води.

    Проте, ще до вечора до Торецька ще будуть відправляти автоцистерни з водою.

    Додамо, це не вперше коли прифронтовий Торецьк залишається без води. Через бойові дії час від часу водогін отримує пошкодження.

    Нагадаємо, столична влада оскаржила рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо забудови Протасового Яру.

    Протасів Яр – природна територія площею 20,505 га у Солом’янському районі Києва.

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    Теги: ОРДЛО Торецьк ремонт водопостачання місто
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    Місто на Донеччині з Нового року залишається без води (відео)