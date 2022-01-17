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    Молодий вчитель приїхав працювати в село та показав страшні умови життя (фото)

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    Житло молодого вчителя у селі - Молодий вчитель приїхав працювати в село та показав страшні умови життя (фото)

    Житло молодого вчителя у селі

    фото: Artem Karnaukh/Facebook

    Ремонт у будинку не робився вже багато років, відсутня кухня та холодильник

    Вчитель сільської школи Артем Карнаух поділився на своїй сторінці у Facebook фотографіями житла, в якому йому доводиться жити.

    На фото видно, що ремонт у будинку не робився вже багато років, відсутня кухня та холодильник. У житлі також немає гарячої води, а опалення працює з перебоями.

    «Подивимося на ситуацію, коли молодий учитель таки приїхав працювати в село. Дуже часто доводиться чути, що про житло навіть немає й розмови – сам вирішуй свої проблеми. У моєму випадку крапельку краще – житло є (його ви можете побачити на фото). Чого ж у мене там нема:

    1. Плити для приготування їжі та можливості харчуватися в їдальні (це інтернат – тут немає їдальні, як у звичайній школі, де щось продається);

    2. Чайник мій і він, як учитель – багатофункціональний;

    3. Гаряча вода, ванна або душ. Хочеш не смердіти – грій воду і хлюпайся в тазі, Карл! Мені щиро шкода молодих дівчаток, які їдуть у села і потрапляють у такий трешак, а тому не дивно, що 99% із них біжать за першої нагоди;

    4. Холодильника – можна було б привезти якусь їжу з дому, але, знову ж таки, – на чому гріти???;

    5. Комфортного місця для роботи! У мене – дві парти 1913 року та такі ж стільці. Мовчу вже про наявність інших меблів! Але навіть на цих раритетах не попрацювати – інтернету немає. Точніше він є, поки начальство на роботі, а потім ві-фі відрубують і роби шо хош;

    6. Опалення взагалі окрема тема – приїхав сьогодні на роботу і потрапив у дикий дубак! Спати в трьох светрах, штанах і сховавшись трьома ковдрами? Для мене не варік! Мені дуже важливий комфорт, тоді я можу зосередитись на роботі – роботі вчителя! Я теплолюбний! Це моя потреба! », – говориться в пості.

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    Молодий вчитель приїхав працювати в село та показав страшні умови життя (фото)
    Молодий вчитель приїхав працювати в село та показав страшні умови життя (фото)
    Молодий вчитель приїхав працювати в село та показав страшні умови життя (фото)
    Молодий вчитель приїхав працювати в село та показав страшні умови життя (фото)
    Молодий вчитель приїхав працювати в село та показав страшні умови життя (фото)
    фото: Artem Karnaukh/Facebook

    Артем Карнаух також розповів, що за роботу вчителя в селі він отримує 8700 грн.

    Нагадаємо, з настанням нового року вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення вебсайту, діловодства та бухгалтерського обліку, повинні нараховувати доплату. Таке рішення регламентоване постановою Кабміну, що набрала чинності 1 січня 2022 року.

    Теги: опалення ремонт житло Україна село вчитель
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    Молодий вчитель приїхав працювати в село та показав страшні умови життя (фото)