Війна за Протасів Яр триває. Київрада йде до суду

Окружний адміністративний суд Києва скасував статус зеленої зони Протасового Яру на вимогу забудовника

Рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо забудови Протасового Яру буде оскаржено в суді. Про це заявив сьогодні, 1 червня, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його словами, Київська міська рада мала на меті прийняти рішення щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр» і повернення статусу території зелених насаджень ділянкам у Протасовому Яру, відведеним під забудову в Солом’янському районі. Обидва ці рішення Окружний адміністративний суд визнав протиправними.

«Суд вирішив, що, голосуючи за проєкти рішень, депутати Київської міської ради перевищили повноваження. На думку суду, жоден нормативний акт не передбачає можливості визнання органом місцевого самоврядування раніше прийнятого ним рішення таким, що не відповідає інтересам територіальної громади. Також суд дійшов висновку, що Київська міська рада «втрутилася» у право компанії «Дайтона груп» на майно й не розглянула можливість компенсації забудовнику», – зазначив Володимир Бондаренко.

Заступник міського голови підкреслив, що Київська міська рада буде оскаржувати це рішення, тому що у столиці є вкрай необхідним збереження всіх фрагментів природних ландшафтів, які досі існують.

«Солом’янський район – один із найменш озеленених у Києві, тому збереження великих масивів зелених насаджень є необхідним для якості повітря та мікроклімату району. Наразі на цих територіях планується збудувати три багатоповерхові башти житлового комплексу. Це є неприпустимим. Міська влада буде відстоювати позицію територіальної громади міста та виступає на захисті її інтересів, тому рішення щодо забудови Протасового Яру буде оскаржено», – зазначив Бондаренко.

Він підкреслив, що територія проєктованого заказника також дуже цінна з точки зору збереження тваринного світу міста, яке й досі вражає своїм біорізноманіттям.

Як повідомлялося, у березні цього року Господарський суд Києва визнав, що колишній мер Леонід Черновецький неправомірно віддав під забудову Протасів Яр.

Суд визнав недійсним договір суборенди між ТОВ «Бора» та ТОВ «Дайтона груп» земельної ділянки на території Протасового Яру.

Підставою для позову стало те, що Київська міська рада не надавала дозволу на передачу земельної ділянки у суборенду, а власне договір суборенди будо укладено із рядом порушень.

Подання позову Київською міською радою було підтримано громадською організацією «Захистимо Протасів Яр».

20 квітня цього року постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

30 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував статус зеленої зони Протасового Яру на вимогу забудовника.

Протасів Яр – природна територія площею 20,505 га у Солом’янському районі Києва.

У Протасовому яру ТОВ «Дайтона Груп» мало намір збудувати ЖК Tourbillon. ТОВ «Дайтона Груп» пов’язане із Геннадієм Корбаном.

Керівником ТОВ «Бора» є Олександр Сліпко, що діяв як представник Вадима Столара по довіреності при купівлі для останнього будинку та ділянки у Києві.