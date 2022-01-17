Мешканці Оболоні влаштували бунт через тарифи та перекрили дорогу (відео)

Люди вийшли на акцію протесту після підняття тарифів на газ до 5.07 грн за кіловат енергії

На столичній Оболоні жителі будинків забудовника «ДБК Житлобуд» перекрили вул. сім’ї Кульженко через високі тарифи на електрику. Про це повідомляє Telegram-канал «Життя Оболонського району».

Повідомляється, що протест організували після підняття тарифів на газ до 5.07 грн за кіловат енергії.

«Люди, які живуть у будинках забудовника «ДБК Житлобуд2 (ЖК Навігатор та інші) організували протест проти комерційних тарифів за електрику, які їм виставило місто та забудовник у сумі 5,07 за кіловат електроенергії» – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як мешканці району безперестанку ходять по пішохідному переходу та заважають руху машин.

Нагадаємо, у Києві підвищилися тарифи на опалення. Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації №2145 від 13 жовтня 2021 року, тепер за 1 Гкал тепла киянам доведеться платити 2,876 тис. грн.

Також з 1 січня в Україні підвищилися тарифи на воду. Зокрема, у Києві тарифи на водопостачання та водовідведення зросли на 20%.