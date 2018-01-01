Музей Євромайдану: як зберігаються артефакти Революції Гідності
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Загиблі учасники Революції гідності на майдані Незалежності в Києві, 20 лютого 2014 року
Музей Революції Гідності у Києві планують побудувати через кілька років
Поки ж у вже діючого музею приміщення немає. Тож колекція з понад 2000 експонатів часів Євромайдану - під загрозою.
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Джерело: Deutsche Welle