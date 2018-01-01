Музей Євромайдану: як зберігаються артефакти Революції Гідності

Музей Революції Гідності у Києві планують побудувати через кілька років

Поки ж у вже діючого музею приміщення немає. Тож колекція з понад 2000 експонатів часів Євромайдану - під загрозою. [READ_MORE] Читайте також матеріали «Главкома»: Справи Небесної сотні. За чотири роки реально вдалося посадити одного тітушку! Адвокат родин Небесної сотні: Справа Майдану показує наскільки прогнила