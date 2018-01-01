  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Музей Євромайдану: як зберігаються артефакти Революції Гідності

    Музей Революції Гідності у Києві планують побудувати через кілька років
    Поки ж у вже діючого музею приміщення немає. Тож колекція з понад 2000 експонатів часів Євромайдану - під загрозою. [READ_MORE] Читайте також матеріали «Главкома»: Справи Небесної сотні. За чотири роки реально вдалося посадити одного тітушку! Адвокат родин Небесної сотні: Справа Майдану показує наскільки прогнила
    • Сьогодні, 18:28
    • Розсилка
    <span>Загиблі учасники Революції гідності на майдані Незалежності в Києві, 20 лютого 2014 року</span>
    Загиблі учасники Революції гідності на майдані Незалежності в Києві, 20 лютого 2014 року

    Музей Революції Гідності у Києві планують побудувати через кілька років

    Поки ж у вже діючого музею приміщення немає. Тож колекція з понад 2000 експонатів часів Євромайдану - під загрозою.

    Читайте також

    Читайте також матеріали «Главкома»:

    Справи Небесної сотні. За чотири роки реально вдалося посадити одного тітушку!

    Адвокат родин Небесної сотні: Справа Майдану показує наскільки прогнила правоохоронна система 

    10 фактів про Майдан, втечу Януковича та напад Росії. Версія Турчинова

    Нестор Шуфрич: Студентський Майдан був розробкою Банкової

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ