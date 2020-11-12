На Філіппінах вирує тайфун Вамко: є жертви та сотні тисяч евакуйованих

В одному з районів Маніли приблизно 40 тис. будинків були затоплені повністю або частково

Вамко – це восьмий за останні два місяці тропічний шторм, який накрив Філіппіни та 21-й – за цей рік

Через тайфун Вамко, який пронісся у Філіппінах, евакуювали 200 тис. жителів. Близько 40 тис. будинків були затоплені повністю або частково в одному з районів Маніли

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що унаслідок потужного тайфуну загинуло щонайменше семеро осіб, ще 200 тис. жителів евакуйовано.

Швидкість вітру, який приніс тайфун, досягала 155 км/год, а його пориви – до 255 км/год. Так, були підтоплені 36 населених пунктів. В одному з районів Маніли приблизно 40 тис. будинків були затоплені повністю або частково.

Також, майже 3 млн будинків у Манілі та сусідніх містах залишилися без електрики. Зазначається, що авіаперельоти, морські перевезення та робота громадського транспорту були призупинені.

Вамко – це восьмий за останні два місяці тропічний шторм, який накрив Філіппіни та 21-й – за цей рік. Очікується, що після Філіппін Вамко рушить до центральної частини В'єтнаму.

На початку місяця у зв'язку з наближенням тайфуну Гоні філіппінська влада евакуювала близько мільйона людей.