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    На Філіппінах вирує тайфун Вамко: є жертви та сотні тисяч евакуйованих

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    <p><span>В одному з районів Маніли приблизно 40 тис. будинків були затоплені повністю або частково<o:p></o:p></span></p> - На Філіппінах вирує тайфун Вамко: є жертви та сотні тисяч евакуйованих

    В одному з районів Маніли приблизно 40 тис. будинків були затоплені повністю або частково

    Фото: АР

    Вамко – це восьмий за останні два місяці тропічний шторм, який накрив Філіппіни та 21-й – за цей рік

    Через тайфун Вамко, який пронісся у Філіппінах, евакуювали 200 тис. жителів. Близько 40 тис. будинків були затоплені повністю або частково в одному з районів Маніли

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що унаслідок потужного тайфуну загинуло щонайменше семеро осіб, ще 200 тис. жителів евакуйовано.

    Швидкість вітру, який приніс тайфун, досягала 155 км/год, а його пориви – до 255 км/год. Так, були підтоплені 36 населених пунктів. В одному з районів Маніли приблизно 40 тис. будинків були затоплені повністю або частково.

    Також, майже 3 млн будинків у Манілі та сусідніх містах залишилися без електрики. Зазначається, що авіаперельоти, морські перевезення та робота громадського транспорту були призупинені.

    Вамко – це восьмий за останні два місяці тропічний шторм, який накрив Філіппіни та 21-й – за цей рік. Очікується, що після Філіппін Вамко рушить до центральної частини В'єтнаму.

    На початку місяця у зв'язку з наближенням тайфуну Гоні філіппінська влада евакуювала близько мільйона людей.

    Теги: стихійні лиха Філіппіни шторм
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