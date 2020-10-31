Зросла кількість жертв землетрусу в Туреччині та Греції

На місці працюють понад 4 тисячі рятувальників

Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині зросла до 25, поранення отримали 804 людини.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини.

«Жертвами землетрусу стали 25 людей, 804 отримали поранення різного рівня складності. Роботи з пошуку та порятунку тривають у 8 будівлях, які були зруйновані чи пошкоджені в результаті землетрусу», – повідомляє AFAD.

Рятувальники розповіли, що наразі було виявлено під завалами матір з чотирма дітьми, проводяться роботи з їхнього порятунку. За даними МОЗ Туреччини, 435 людей перебувають на лікуванні, 25 – у реанімації, дев'ятьом було проведено хірургічні операції, 364 були виписані з лікарень після надання медичної допомоги. На місці працюють понад 4 тисячі рятувальників, півтисячі рятувальних авто та інших машин, 20 собак-рятувальників та група психологів. До пошуку та порятунку на морі залучено 11 катерів берегової охорони, три вертольоти та одна водолазна команда.

Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.