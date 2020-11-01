Майже мільйон евакуйованих: Філіппіни опинились під ударом потужного тайфуну

Швидкість вітру тайфуну досягла 225 км/год

У зв'язку з наближенням тайфуну «Гоні» філіппінська влада евакуювала близько мільйона людей. Жителів закликали підготуватися до можливості масштабних повеней і зсувів в результаті проливного дощу і сильного вітру.

«Евакуювати людей в даний час важче через Covid-19», - зазначив регіональний представник цивільної оборони Бікола Алексіс Наз.

За даними Державної метеорологічної служби, о 04: 50 за місцевим часом тайфун досяг берегів острова Катандуанес, а до теперішнього часу обрушився на найбільш густонаселений Філіппінський Острів - Лусон, де розташована столиця Маніла. Швидкість вітру досягла 225 км/год.

Управління атмосферними, геофізичними та астрономічними службами Філіппін (Pagasa) попередило про повені, включаючи раптові паводки, зсуви, викликані дощами, і потоки з наносами в районах Лусона, а також на островах Вісайї і Мінданао.

«Протягом наступних 12 годин будуть спостерігатися катастрофічні сильні вітри і сильні або проливні дощі...», - йдеться в повідомленні.

Шторм рухається на захід зі швидкістю 25 км / год і, як очікується, пройде над Лусоном на південь від Маніли і продовжиться в Південно-Китайське море в неділю вдень. Відзначається, що «Гоні» - найпотужніший шторм, що обрушився на Філіппіни, після тайфуну Хайян в 2013 році. Тоді жертвами стихії стали понад 6 тисяч осіб.

На Філіппіни щорічно буває в середньому 20 штормів і тайфунів. Зокрема, 22 людини загинули минулого тижня, коли через тайфун «Молаве» в тому ж районі, де зараз вирує «Жені».