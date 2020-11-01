Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 62

Тисячі співробітників спеціальних служб були задіяні, щоб допомогти у рятувальних заходах

Кількість жертв землетрусу у місті Ізмір у Туреччині зросла до 62 людей, постраждали понад 900 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що 62 людини загинули у Туреччині, ще двоє підлітків стали жертвами стихії на грецькому острові Самос.

Тисячі співробітників спеціальних служб були задіяні, щоб допомогти у рятувальних заходах.

Пізніше Служба у справах стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) оголосила актуальну кількість загиблих в країні – 62 особи, усі загинули в місті Ізмір.

Більшість постраждалих наразі виписані з лікарень, втім, вісім людей ще перебувають у реанімації.

До слова, турецькі рятувальники в Ізмірі врятували з-під уламків 70-річного чоловіка.

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.