На Сицилії сталося виверження вулкана: стовп попелу піднявся на 10 км (відео)

Аеропорт в Катанії продовжує працювати у звичайному режимі, адже викиди попелу не вплинули на його роботу

На італійському острові Сицилія знову сталося виверження вулкана Етна. Про це повідомляє Volcano Discovery.

Cтовп вулканічного попелу піднявся на висоту 10 км. Також було зафіксовано виверження лави з південно-східного кратера.

При цьому аеропорт в Катанії продовжує працювати у звичайному режимі, адже викиди попелу не вплинули на його роботу.

Видання EuroWeeklyNews зазначає, що з 1980 року південно-східний кратер Етна, висотою в 3 324 метри, вважався найвищим сицилійським вулканом. До того, як його краї поступово почали розмиватися, кратер фактично досяг максимальної висоти у 3 350 метрів у 1981 році.

У грудні вулкан Етна випустив стовп попелу, закрито аеропорт у Катанії (фото, відео).

За різними даними, висота Етни коливається від 3 326 до 3 350 метрів – вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів – приблизно раз на три місяці один із них вивергається.

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