Вчені попередили про високу ймовірність чергового виверження Везувію

Останнє виверження вулкана, яке знищило Помпеї у 79 році н.е., було у 1944 році

Про високу ймовірність чергового виверження вулкана Везувію заявили вулканологи зі Швейцарського федерального технологічного інституту Цюріха. Вони вивчили геологічний об'єкт. Про це пише Science Daily.

Останнє виверження вулкана, яке знищило Помпеї у 79 році н.е., було у 1944 році. Після цього Везувій перебуває у стані спокою.

За оцінкою фахівців, таке затишшя тимчасове та експерти прогнозують, що чергове виверження має статися через 100 років.

Такі прогнози вулканологи дають, визначаючи вік кристалів гранату, знайдених у відкладеннях після виверження. Такий аналіз показує, як довго магма була у земній корі, перш ніж викинутися на поверхню.

«Найнебезпечніша магма» знаходиться у верхній частині земної кори кілька тисячоліть, інтервали її вивержень залежать від припливу гарячої магми з нижньої кори. Це відбувається приблизно кожні 5 тисяч років.

Зараз швейцарські вулканологи встановили, що під Везувієм є магматичний резервуар на глибині 6–8 км. Наразі дослідники намагаються з'ясувати склад магми. Оскільки після останньої активності минуло 80 років, цей період вважатимуться початком тривалого спокою.

Поки, вважають учені, магма збирається всередині Везувію.

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