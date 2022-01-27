Південь Африки страждає від негоди: десятки загиблих (відео)

Тисячі будинків були пошкоджені, мости обрушилися через повні річки, змітаючи автомобілі

За останніми даними влади Мозамбіку, Малаві та Мадагаскару в четвер, 27 січня, 70 людей загинули в результаті тропічного шторму «Ана», який обрушився на кілька південних африканських країн.

Як повідомляє Africanews, на Мадагаскарі загинула 41 особа, 18 у Мозамбіку та 11 у Малаві. Хоча шторм також обрушився на Зімбабве, інформація про загиблих не надходила.

Уряди та служби допомоги в трьох країнах досі оцінюють масштаби збитків, завданих сильними дощами, які почалися минулого тижня вздовж узбережжя Індійського океану та в Мозамбікській протоці. Тисячі будинків були пошкоджені, мости обрушилися через повні річки, змітаючи автомобілі. Повені також знесли худобу та затопили поля, знищивши засоби до існування деяких мешканців.

На Мадагаскарі 110 тисяч людей були змушені покинути свої домівки. У столиці Антананаріву гімназії та школи були перетворені на аварійне житло.

Нагадаємо, щонайменше 375 людей загинули внаслідок супертайфуну Рай, який накрив Філіппіни.

Зокрема, поліція повідомила про 167 випадків смерті в регіоні Карага, який включає Дінагат, Сіаргао та північно-східну частину Мінданао.

На острові Бохоль загинули щонайменше 94 особи.

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