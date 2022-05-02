Чоловік кинув коктейль Молотова у автозак в центрі Москви

В автозак ОМОНу в центрі Москви кинули коктейль Молотова

Чоловік спробував втекти, але був затриманий на місці

В автомобіль ОМОНу в центрі Москви прилетів «коктейль Молотова». Про це повідомляють соцмережі.

Зазначається, що інцидент стався неподалік пам'ятника Карла Маркса на площі Революції – там завжди стоять кілька поліцейських автобусів. Чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю і вона підпалила один із автозаків.

Він спробував втекти, але був затриманий на місці.

Внаслідок нападу лівий край автомобіля спалахнув. Також горюча суміш потрапила на асфальт паркування біля автозаку.

Інформації про постраждалих наразі немає. Обставини інциденту уточнюються.