Росіянка зашила собі рот, протестуючи проти війни в Україні (фото)

За плакат з написом «Війна – це не мир» росіянку затримали поліцейські

Жителька російського Єкатеринбурга після антивоєнної акції протесту може потрапити до психлікарні

У Єкатеринбурзі місцева жителька Надія Сайфутдінова вийшла на одиночну акцію протесту проти війни, яку Росія веде на території України. Про це повідомляє 24LiveBlog.

Жінка вийшла на вулицю з плакатом, на якому було написано «Мовчати не можна!», «Війна – це не мир!!!» та «Ось вони, ваші скрепи».

Також протестувальниця зашила собі рот.

Поліцейські затримали Сайфутдінову і хотіли везти до психіатричної лікарні. Та спочатку мітингувальниця була доправлена до травматології.

«Рот реально зашитий голкою та нитками. У відділ викликали швидку, щоб оглянути пошкодження та видалити нитки. Я його сама зашила», – пояснила протестувальниця.

Адвокат Сайфутдінової заявив, що силовики застовували до неї фізичну силу.

Нагадаємо, що на початку березня росіяни виходили на масові акції протесту проти повномасштабної війни, яку Кремль розв’язав в Україні. Зокрема, люди вийшли у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Єкатеринбурзі.

Протестувальників затримували і били поліцейські. Серед затриманих були – журналісти, пенсіонери та собака.