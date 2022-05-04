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    Росіянка зашила собі рот, протестуючи проти війни в Україні (фото)

    За плакат з написом &laquo;Війна &ndash; це не мир&raquo; росіянку затримали поліцейські - Росіянка зашила собі рот, протестуючи проти війни в Україні (фото)

    За плакат з написом «Війна – це не мир» росіянку затримали поліцейські

    фото: Надія Сайфутдінова

    Жителька російського Єкатеринбурга після антивоєнної акції протесту може потрапити до психлікарні

    У Єкатеринбурзі місцева жителька Надія Сайфутдінова вийшла на одиночну акцію протесту проти війни, яку Росія веде на території України. Про це повідомляє 24LiveBlog.

    Жінка вийшла на вулицю з плакатом, на якому було написано «Мовчати не можна!», «Війна – це не мир!!!» та «Ось вони, ваші скрепи».

    Також протестувальниця зашила собі рот.

    Поліцейські затримали Сайфутдінову і хотіли везти до психіатричної лікарні. Та спочатку мітингувальниця була доправлена до травматології.

    «Рот реально зашитий голкою та нитками. У відділ викликали швидку, щоб оглянути пошкодження та видалити нитки. Я його сама зашила», – пояснила протестувальниця.

    Адвокат Сайфутдінової заявив, що силовики застовували до неї фізичну силу.

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    Росіянка зашила собі рот, протестуючи проти війни в Україні (фото)
    Росіянка зашила собі рот, протестуючи проти війни в Україні (фото)

    Нагадаємо, що на початку березня росіяни виходили на масові акції протесту проти повномасштабної війни, яку Кремль розв’язав в Україні. Зокрема, люди вийшли у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Єкатеринбурзі.

    Протестувальників затримували і били поліцейські. Серед затриманих були – журналісти, пенсіонери та собака.

    Теги: росія окупанти війна протест Україна окупація #stoprussia
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    Росіянка зашила собі рот, протестуючи проти війни в Україні (фото)