Путін відправив пропагандиста Соловйова в Маріуполь (фотофакт)

Головний пропагандист Путіна розкриє подробиці свого візиту в Маріуполь 4 травня

Головний рупор Кремля, російський пропагандист Володимир Соловйов побував у Маріуполі. Про це він повідомив у вівторок, 3 травня, у Telegram.

Соловйов оприлюднив фото, на якому він разом із очільником «ДНР» Денисом Пушиліним перебуває біля комбінату ім. Ілліча

Пропагандист пообіцяв повідомити всі подробиці 4 травня в ранковому шоу радіостанції ВестиFM та на каналі Соловйов Live.

До слова, 3 травня російські війська пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі.

Як повідомляє CNN із посиланням на чиновників США та Заходу, 9 травня Путін, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про якесь військове досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або ж про одне і друге разом.

Чиновники розглядають сценарій, за яким Путін офіційно оголошує війну Україні 9 травня.

Нещодавно Соловйов поскаржився, що його нібито хотіли вбити на замовлення СБУ. Таку інформацію він оприлюднив у власному Telegram-каналі. Водночас силове відомство відповіло на це, що жодних планів щодо вбивства його не мало, а, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які він транслює, Соловйов може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності».

Згодом хакери отримали доступ до особистих даних пропагандиста Володимира Соловйова.