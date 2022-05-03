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    Події в Україні

    Путін відправив пропагандиста Соловйова в Маріуполь (фотофакт)

    Володимир Соловйов з маріонеткою Кремля Пушиліним біля маріупольського комбінату ім. Ілліча - Путін відправив пропагандиста Соловйова в Маріуполь (фотофакт)
    Володимир Соловйов з маріонеткою Кремля Пушиліним біля маріупольського комбінату ім. Ілліча
    фото: Володимир Соловйов/Telegram

    Головний пропагандист Путіна розкриє подробиці свого візиту в Маріуполь 4 травня

    Головний рупор Кремля, російський пропагандист Володимир Соловйов побував у Маріуполі. Про це він повідомив у вівторок, 3 травня, у Telegram.

    Соловйов оприлюднив фото, на якому він разом із очільником «ДНР» Денисом Пушиліним перебуває біля комбінату ім. Ілліча

    Пропагандист пообіцяв повідомити всі подробиці 4 травня в ранковому шоу радіостанції ВестиFM та на каналі Соловйов Live.

    До слова, 3 травня російські війська пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі.

    Як повідомляє CNN із посиланням на чиновників США та Заходу, 9 травня Путін, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про якесь військове досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або ж про одне і друге разом.

    Чиновники розглядають сценарій, за яким Путін офіційно оголошує війну Україні 9 травня.

    Нещодавно Соловйов поскаржився, що його нібито хотіли вбити на замовлення СБУ. Таку інформацію він оприлюднив у власному Telegram-каналі. Водночас силове відомство відповіло на це, що жодних планів щодо вбивства його не мало, а, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які він транслює, Соловйов може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності».

    Згодом хакери отримали доступ до особистих даних пропагандиста Володимира Соловйова.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Путін відправив пропагандиста Соловйова в Маріуполь (фотофакт)