Новий рік почали святкувати в Азії (відео)

Китай, Тайвань, Південна Корея на повну святкують прихід 2022 року

Сліпуче світлове шоу влаштовали на Олімпійській вежі в Пекіні, щоб зустріти Новий рік. Тема світлового шоу – «Возз’єднатися в Пекіні на зимових Олімпійських іграх 2022 року».

В той же час, Гонконг зустрічає Новий рік у стилі вражаючим феєрверком після того, як минулорічний шоу було скасовано через пандемію Covid-19.

У Сеулі теж влаштували вражаюче шоу з феєрверками.

Не менш грандіозними були святкування у Тайвані.

Нагадаємо, Нова Зеландія знову очолила святкування Нового року у світі з вражаючим світловим шоу над мостом Харбор-Брідж в Окленді.

Людям дозволили збиратися в місті вперше з серпня, при цьому обмеження були послаблені, незважаючи на страх перед Omicron

Австралія теж зустрічає Новий рік вражаючим феєрверком у столиці Сіднея.

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