  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Новий рік почали святкувати в Азії (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Азійські держави традиційно гучно святкують прийдешній рік - Новий рік почали святкувати в Азії (відео)
    Азійські держави традиційно гучно святкують прийдешній рік
    скріншот з відео

    Китай, Тайвань, Південна Корея на повну святкують прихід 2022 року

    Сліпуче світлове шоу влаштовали на Олімпійській вежі в Пекіні, щоб зустріти Новий рік. Тема світлового шоу – «Возз’єднатися в Пекіні на зимових Олімпійських іграх 2022 року».

    В той же час, Гонконг зустрічає Новий рік у стилі вражаючим феєрверком після того, як минулорічний шоу було скасовано через пандемію Covid-19.

    У Сеулі теж влаштували вражаюче шоу з феєрверками.

    Не менш грандіозними були святкування у Тайвані.

    Нагадаємо, Нова Зеландія знову очолила святкування Нового року у світі з вражаючим світловим шоу над мостом Харбор-Брідж в Окленді.

    Людям дозволили збиратися в місті вперше з серпня, при цьому обмеження були послаблені, незважаючи на страх перед Omicron

    Австралія теж зустрічає Новий рік вражаючим феєрверком у столиці Сіднея.

    Читайте також:
    Теги: Австралія Китай Нова Зеландія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Новий рік почали святкувати в Азії (відео)