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    У Києві тривають ярмарки. Де купити недорогі продукти до новорічного столу

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    На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція - У Києві тривають ярмарки. Де купити недорогі продукти до новорічного столу
    На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція
    фото з відкритих джерел

    Передноворічні ярмарки триватимуть до 31 грудня включно

    Цього тижня, 28-31 грудня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки будуть проведені:

    28 грудня (вівторок):

    • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
    • у Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    29 грудня (середа):

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), просп. Валерія Лобановського, 196-198/22;
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    30 грудня (четвер):

    • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • у Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
    • у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

    31 грудня (п’ятниця):

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • у Подільському – вул. Полкова, 72, вул. Івана Виговського, 10-12;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    Раніше стало відомо, як злетіли ціни за рік: найбільше здорожчали яйця, олія та цукор.

    До слова, керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах, через високий податок на додану вартість (ПДВ). В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

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    Теги: Київ продукти ціни ярмарок кияни
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    У Києві тривають ярмарки. Де купити недорогі продукти до новорічного столу