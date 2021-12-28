У Києві тривають ярмарки. Де купити недорогі продукти до новорічного столу

Передноворічні ярмарки триватимуть до 31 грудня включно

Цього тижня, 28-31 грудня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки будуть проведені:

28 грудня (вівторок):

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

у Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

29 грудня (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), просп. Валерія Лобановського, 196-198/22;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

30 грудня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

31 грудня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Подільському – вул. Полкова, 72, вул. Івана Виговського, 10-12;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

Раніше стало відомо, як злетіли ціни за рік: найбільше здорожчали яйця, олія та цукор.

До слова, керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах, через високий податок на додану вартість (ПДВ). В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

Читайте також: